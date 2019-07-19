رئيس جنوب إفريقيا السابق يمتنع عن الإدلاء بأقواله في إطار تحقيق بالفساد

وأرجأت لجنة التحقيق أعمالها قبل يومين بعد أن رفض محامي زوما طريقة الاستجواب التي يتعرض لها موكله، قائلا إن التحقيق مع زوما يجري بشكل غير عادل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المحامي موزي شيكاكاني قوله أمام لجنة التحقيق اليوم الجمعة: "لن نشارك في هذه التحقيقات مجددا".
وكان نائب وزير العدل الجنوب إفريقي رايموند زوندا دعا زوما إلى الإدلاء بأقواله أمام اللجنة للرد على الادعاءات بأنه قام بتسهيل عمليات الاستيلاء على أموال الدولة وقبول رشاوى عندما كان رئيسا للبلاد.
وقال زوما في أقواله إنه كان ضحية لمؤامرة دبرتها أجهزة استخبارات داخلية وأجنبية بغرض الإطاحة به وتلويث سمعته، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
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