أهمهم الإمارات والسعودية.. ننشر توقعات طقس الخليج اليوم الجمعة

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الشديد فى منطقة الخليج، خاصة فى المملكة العربية السعودية ، والبحرين، بينما تواصل الرياح المثيرة للغبار والأتربة نشاطها المتزايد.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، بينما تثور الرياح المثيرة للغبار والأتربة، لتصل إلى ذروتها فى كل من حفر الباطن والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وربما الهفوف، فى الوقت الذى تمتد فيه موجات الغبار بحدة متوسطة وقد تصبح كثيفة نحو أجزاء من وسط المملكة تشمل العاصمة الرياض إضافة الى أجزاء من شرق القصيم والمجمعة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حارا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل، الرياح: شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة، وتصل من 20 الى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة، داعية الى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.

الإماراتتشهد الإمارات درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما يتزايد نشاط الرياح المثيرة للأتربة فى العديد من المناطق فى العاصمة أبوظبى.