قطر السبب.. اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق لشبهات فساد

اعتقلت السلطات الباكستانية، مساء أمس الخميس، رئيس وزراءها السابق شهيد خاقان عباسي، بسبب شبهات فساد تتعلق بصفقات استيراد الغاز الطبيعي من قطر، وفقًا لما ذكرته "أسوشيتد برس".

وقال البرلماني الباكستاني أحسن إقبال، إن أفراد مكتب المحاسبة الوطني أوقفوا السيارة التي كان عباسي على متنها أثناء دخولها مدينة لاهور، واعتقلوه.

وتحقق السلطات الباكستانية في دور "عباسي" في منح عقد لشركة غاز طبيعي مسال كان أحد المساهمين فيها، فيما نفى "عباسي ارتكاب" أي مخالفات.

وشغل "عباسي"، منصب رئيس وزراء باكستان لمدة عام تقريبًا بعد إقالة نواز شريف، من منصبه في يوليو 2017 على خلفية قضية فساد كبرى، ويقضي "شريف" عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد، وتابعت السلطات عددًا من حلفائه بشأن هذه المزاعم.