جنوب إفريقيا تنشر أفرادا من الجيش في كيب تاون لمحاربة العصابات

وقال مسؤولون في إقليم ويسترن كيب، إن العنف على مدى الأشهر السبعة الأخيرة في الأحياء التي يسكنها بالأساس السود وأعراق مختلطة أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص وإن نحو نصف هؤلاء قتلوا بسبب العصابات.
وقالت قوات الدفاع الوطني يوم الجمعة الماضي، إنها ستنشر كتيبة بعناصر دعم في منطقة كيب فلاتس حيث ترتفع معدلات البطالة وتعاطي المخدرات الأمر الذي أدى لزيادة نشاط العصابات.
وقال كادر جاكوبز مدير منتدى المراقبة بضاحية ماننبرج الذي يساعد في مكافحة الجريمة "لمدة ساعة ونصف، استهدفت (القوات) المنازل وطوقت بعض الشوارع، قامت ببعض المداهمات مع وحدة مكافحة العصابات والشرطة المحلية".
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