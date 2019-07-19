مصلحة نهر الليطاني كشفت على مؤسسات سياحية في عنجر

قامت ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ بمؤازرة من ​الشرطة القضائية​ بالكشف على عدد من ​المؤسسات السياحية​ الواقعة على ضفاف نهر الليطاني في منطقة عنجر شملت المؤسسات التالية: مطعم ​الجزيرة​ عنجر، مطعم نبع عنجر، مطعم ​الشمس​ عنجر، مطعم وملحمة الاحمد، مطعم شلالات عنجر، مطعم رازميك عنجر وكازينو عين عنجر.

واعلنت المصلحة انها ستعمم نتائج الكشف والاجراءات القانونية في حق المؤسسات المتعدية والتي يتبين انها ملوثة للنهر او متعدية على الاملاك العامة.