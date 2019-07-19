حمية: لقاء وزيري خارجية البحرين واسرائيل يثبت خيانة البحرين لفلسطين

اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ​معن حمية​ في تصريح، ان بعد نشر مساعد الرئيس الأميركي ومبعوثه لـ"عملية السلام" ​جيسون غرينبلات​ صورة مقززة تجمع بين وزيري خارجية ​البحرين​ خالد بن أحمد آل خليفة والصهيوني ​يسرائيل كاتس​ في ​واشنطن​، وتبادلهمتا "الحديث الودي" يثبت فعل خيانة البحرين ل​فلسطين​ وتآمرها على الفلسطنيين،" ورأى حمية ان المطلوب موقف فلسطيني يفضح مزاعم غرينبلات وأكاذيبه التي تروّج للتطبيع و"​صفقة القرن​".

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