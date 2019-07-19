رد مكتب وزيرة الطاقة ندى بستاني الطاقة على كلام النائب ​شوقي الدكاش​ أثناء مناقشة ​الموازنة​ والذي زعم فيه عن نية ​مؤسسة كهرباء لبنان​ تلزيم خزانات للفيول أويل في الذوق، مؤكدةً "انها ما تهربت يوماً عن الاجابة عن أي تساؤل محقّ ولم تصمت يوماً في وجه ادعاءات أقل ما يقال عنها انها خاطئة"، مشيرةً إلى أنه "كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أطلقت في 3/5/2017 استدراجاً للعروض لتركيب خزانين لمادة الفيول أويل في ​معمل الذوق​ الحراري، ولكن فور موافقة ​مجلس الوزراء​ في نيسان 2019 على الخطة المحدثة ل​قطاع الكهرباء​ التي أعدتها ​وزارة الطاقة والمياه​ والتي تضمنت توقيف معمل الذوق عن العمل في المدى المنظور واستبداله بمعمل جديد على ​الغاز الطبيعي​، ومنعاً لأي تعارض مع الخطة، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى اتخاذ الاجراءات الادارية الآيلة الى الغاء استدراج العروض المذكور لانتفاء الحاجة الى هذين الخزانين؛ فاقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزيرة الطاقة ردا على دكاش: الادعاءات خاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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