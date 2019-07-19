طرابلسي زار فؤاد أيوب: مرتاحون لحفظ التوازن الوطني في الجامعة

زار النائب ​إدكار طرابلسي​ رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ وهنأه لـ"إنصاف ​القضاء اللبناني​ له ولوقف حملة الافتراءات المغرضة بحقه". وناقش طرابلسي مع أيوب أوضاع فرعي الجامعة في زحلة والفنار وكلية الزراعة في الدكوانة ومعهد الدكتوراه وابدى ارتياحه لـ"حفظ التوازن الوطني في الكادرين الأكاديمي والوظيفي". كما عرضا كيفية تعزيز الثقة بالجامعة الوطنية بعد الاضراب الطويل، والاطمئنان لاستكمال العام الدراسي ولنوعية التدريس وعدم تعرضها لهزات مستقبلية لتبقى الجامعة اللبنانية مقصدا موثوقا يجتذب الطلاب المتفوقين وابناء جميع الطبقات الاجتماعية.

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