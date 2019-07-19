ترزيان: ‏سأكون معترضا وصارما تجاه اي بند يمس كرامة القضاة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب هاغوب ترزيان في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "سأكون معترضا وصارما تجاه اي بند يمس كرامة ​القضاة​"، مضيفا :"كرامتهم من كرامة المواطن الصالح والنزيه".

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