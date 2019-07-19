حاصباني: تحفظنا عن الموازنة في بعبدا فكفى تحويلا للأنظار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ اننا "اوضحنا موقفنا في مجلس الوزراء مرارا وتكرارا وتقدمنا باقتراحات حول ​الجمارك​، و​الاتصالات​، والمؤسسات العامة، و​مرفأ بيروت​ وغيرها، ولَم يرف لأحد جفن، فتحفظنا على ​الموازنة​ في الجلسة الاخيرة في ​بعبدا​ ورفضها نوابنا في ​ساحة النجمة​"، مضيفا :"كفى تحويلا للأنظار عن القصور بالأفعال".

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