ألفرد رياشي: على وزير الدفاع إصدار قرار بمنع السلاح الفلسطيني

أعلن الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​ألفرد رياشي​ أنه "وبعد ما جرى من أحداث وردود فعل ومظاهر مسلحة رداً على قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ بشأن تنظيم شؤون الفسلطينيين مع الوزارة، فنحن ندعو وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ الى اصدار قرار يدعو فيه لتسليم السلاح الفلسطيني المتوسط والثقيل او طلب ترخيص السلاح الخفيف اسوة بالمواطنين اللبنانيين وتنفيذاً للتعهد الذي أعلنه ممثل ​السلطة الفلسطينية​ ​عباس زكي​ عام 2006 وتحديد مدة لتنفيذ هذا القرار... كما نذكر ايضاً بوجوب التنفيذ الفوري "لضبضبة" ​السلاح الفلسطيني​ خارج المخيمات وتسليمه فوراً الى ​الجيش اللبناني​".

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