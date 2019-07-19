أعلنت بلدية عيتنيت في بيان موقع من رئيسها أسعد إميل نجم، انها تقدمت ورئيسها بشكوى جزائية أمام المرجع المختص ،"اثر حملة التجني والقدح والذم التي تعرضت لها ​البلدية​ ورئيسها في الفترة الاخيرة بصورة مبرمجة على بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ و​المواقع الالكترونية​، طالبة إنزال أشد العقوبات في حق كل المسؤولين عن هذه الحملة، وبالزامات مدنية اخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عيتنيت ورئيسها تقدما بشكوى جزائية بجرم القدح والذم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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