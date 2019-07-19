الخارجية الايرانية دانت الاعتداءات الارهابية في افغانستان

استنكر المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ "الاعتداءات الارهابية التي طالت مقرا للشرطة في مدينة ​قندهار​ وجامعة ​كابول​"، مؤكداً "اننا على ثقة بان ​الحكومة​ والشعب الافغاني وجميع الفئات القومية والسياسية والدينية سيواصلون في ظل اليقظة والوحدة، مسارهم في طريق ارساء السلام والامن المستديمين في ​افغانستان​".

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