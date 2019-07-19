الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات غرينبلات المنحازة لإسرائيل

نددت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ بـ"تصريحات مساعد الرئيس الأميركي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، ​جيسون غرينبلات​"، معتبرةً أن "تلك التصريحات إمعان رسمي في الانقلاب على الشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق ​الأمم المتحدة​". ولفتت إلى أن "مفهوم الواقعية الذي يروج له غرينبلات دفعه لتحويل ​إسرائيل​ بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في إسرائيل بإنكار وجود الاحتلال"، متسائلة "بعد أقوال غرينبلات ماذا بقي في خطته المزعومة ليعرضه على ​الشعب الفلسطيني​؟ أم أن لديه الكثير ليقدمه في تلك الخطة لصالح الاحتلال و​الاستيطان​؟".

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