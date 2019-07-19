ميركل: هجمات ترامب على نائبات تتعارض مع ما يجعل أميركا عظيمة

اعتبرت المستشارة الألمانية ​انجيلا ميركل​ ان تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الأخيرة التي هاجم فيها النائبات الديمقراطيات المتحدرات من أقليات "تتعارض مع ما يجعل ​أميركا​ عظيمة"، معلنة عن تقديم دعمها غير المشروط لهن.

وكان ترامب، هاجم نائبات من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب من أصول أجنبية، إذ دعاهن إلى "العودة من حيث أتين"، معتبرا أنهن ينحدرن من بلدان يعم فيها "الفساد"، متسائلا: "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتين منها حيث تتفشى الجريمة؟".