مسؤول روسي: لا نمانع توسيع صيغة نورماندي لحل الأزمة الأوكرانية ولكن لدينا شرط

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​غريغوري كاراسين​ "عدم اعتراض ​روسيا​ على مبادرات توسيع "صيغة نورماندي" للتسوية في ​أوكرانيا​ لتشمل ​واشنطن​ ولندن"، مشيراً إلى أن "ذلك يتطلب موافقة ​فرنسا​ و​ألمانيا​ أيضا، غير المضمونة حتى الآن".

ولفت إلى أن "فكرة توسيع دائرة الجهات المتفاوضة حول التسوية الأوكرانية ليست جديدة وفي الماضي، كان من أشد مناصريها الرئيس الأوكراني السابق ​بيترو بوروشينكو​، الذي كان يصر بإلحاح على إشراك ​الولايات المتحدة​ في هذه الصيغة والآن جاء دور خليفته ​فلاديمير زيلينسكي​ ليعيد طرح مثل هذا الاقتراح".

وأشار إلى أن "روسيا أكدت مرارا أنها لا تمانع مبادرات كهذه لكن الشيء الأهم هو أن ينال هذا الطرح موافقة الجهتين في إطار رباعية نورماندي، وهما فرنسا وألمانيا وهذه الموافقة لسنا مقتنعين بحدوثها حتى الآن، فضلا عن أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قبل أيام صرحت علنا بأنها ليست حريصة على العضوية الكاملة في الرباعية".

وشدد كاراسين على أن "أجندة المباحثات واضحة ومحددة عموما، مبينا أن اختصاص الرباعية يشمل قضايا تنفيذ ​اتفاقية مينسك​ لتسوية الأزمة في دونباس شرقي أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "وضع ​القرم​ غير مطروح على الأجندة من قريب أو بعيد، فهذه مسألة مفروغ منها نهائيا وغير قابلة للنقاش".