زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليونان، وشعر بها سكان العاصمة أثينا، الذين هرعوا من الأبينة السكنية وسط حالة من الذعر.
ولفت المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 22 كلم شمال مدينة أثينا وانقطعت الاتصالات في العاصمة اليونانية.
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