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زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية

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ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليونان، وشعر بها سكان العاصمة ​أثينا​، الذين هرعوا من الأبينة السكنية وسط حالة من الذعر.

ولفت المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 22 كلم شمال مدينة أثينا وانقطعت ​الاتصالات​ في العاصمة اليونانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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