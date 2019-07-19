زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليونان، وشعر بها سكان العاصمة ​أثينا​، الذين هرعوا من الأبينة السكنية وسط حالة من الذعر.

ولفت المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 22 كلم شمال مدينة أثينا وانقطعت ​الاتصالات​ في العاصمة اليونانية.