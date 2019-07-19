مسؤول تركي: أنقرة ستواصل أنشطة التنقيب شرقي المتوسط

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ان "تركيا ستواصل أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، بذات العزيمة، ولن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "تركيا لن تترك القبارصة الأتراك، بأي شكل من الأشكال، وحيدين في المنطقة".
كما ثمن "الدعم المشترك الذي قدمته الأحزاب التركية الممثلة في البرلمان، للحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط"، مشيرًا إلى أن "هذا الدعم الذي تجلى في بيان مشترك لأربع أحزاب ممثلة في البرلمان، يبرهن على أن تركيا لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها المشروعة في المنطقة".
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