سلطات البحرين تدين التفجير الإرهابي في كابول بأفغانستان

دانت سلطات ​البحرين​ "التفجير الإرهابي الذي وقع قرب جامعة ​كابول​ في ​أفغانستان​".

وكان قد لفت المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الأفغاني وحيد الله ميار إلى أن "تفجيرا وقع أمام الحرم الجامعي أثناء دخول عدد من ​الطلاب​ إلى الامتحانات، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى".

من جهتها كشفت شرطة كابول أن "التفجير نُفّذ عبر استخدام متفجرة مغناطيسية يدوية الصنع".

فيما لم تتبن بعد أي جهة التفجير.