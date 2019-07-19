دانت سلطات البحرين "التفجير الإرهابي الذي وقع قرب جامعة كابول في أفغانستان".
وكان قد لفت المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغاني وحيد الله ميار إلى أن "تفجيرا وقع أمام الحرم الجامعي أثناء دخول عدد من الطلاب إلى الامتحانات، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى".
من جهتها كشفت شرطة كابول أن "التفجير نُفّذ عبر استخدام متفجرة مغناطيسية يدوية الصنع".
فيما لم تتبن بعد أي جهة التفجير.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات البحرين تدين التفجير الإرهابي في كابول بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.