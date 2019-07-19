مسؤول ايراني: اميركا لم تكن مهانة بقدر اليوم

اكد امام جمعة ​طهران​ المؤقت محمد ​امامي كاشاني​ أن "​اميركا​ لم تكن مهانة وذليلة بقدر اليوم، مشيرا الى الانحطاط والهوان الذي بلغته اميركا و​بريطانيا​ و​آل سعود​"، مشيراً إلى "نقض ​اوروبا​ واميركا للعهود في ​الاتفاق النووي​"، قائلا "اوروبا لم تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها، فقد تعهدت اوروبا بموارد عديدة باعتبارها طرفا في الاتفاق، بما في ذلك؛ موضوع ​النفط​ والتبادل المصرفي والقضايا الاخرى، لكنها لم تنفذ ايا من هذه الالتزامات".

ولفت إلى أن "اميركا نقضت عهدها، وقد أحرج ​ترامب​ الشعب الاميركي وأذله بسبب خروجه من الاتفاق النووي؛ مبينا ان اميركا لم تكن في أي وقت ذليلة ومهانة بقدر اليوم وان اميركا وبريطانيا وآل سعود غير منتبهين الى ما بلغوه من الهوان والانحطاط في ​العالم​".