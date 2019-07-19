مجلس العشائر العربية: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بغارات شمال العراق

نقلت قناة "العربية" عن مجلس ​العشائر​ العربية عن "مقتل عناصر من "​حزب الله​ " و​الحرس الثوري​ بغارات شرق ​صلاح الدين​ ​شمال العراق​"، مشيراً إلى أن "​طائرة​ مجهولة استهدفت معسكرا لميليشيا الحشد شرق صلاح الدين والمعسكر المقصوف يضم ​صواريخ​ بالستية نقلتها ​إيران​ مؤخرا وكان يضم أكثر من 400 معتقل".

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