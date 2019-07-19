ذوو الاحتياجات الخاصة قطعوا الطريق البحري أمام بلدية الميناء

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "ذوي الاحتياجات الخاصة واهاليهم قطعوا الاوتوستراد البحري امام ​بلدية الميناء​ بالاطارات المشتعلة، في حضور النائب السابق ​مصباح الاحدب​، احتجاجا على عدم توظيفهم في ​البلدية​ بعد ان قامت بإزالة أكشاكهم.

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