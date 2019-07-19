أكّد النائب هادي حبيش، في تصريح تلفزيوني لدى وصوله الى ساحة النجمة للتصويت على بنود موازنة العام 2019 في مجلس النواب، أن "النقاش سيحصل في المجلس في موضوع البنود المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، فالكل يهمه العسكر وسنصل الى صيغة ترضي الجميع، كما أنه يهمنا كل الموظفين في القطاع".
ولفت حبيش إلى أن "بعض النقاط سيتم النقاش حولها والبعض الآخر أسقط وقد يتم إعادة التصويت عليها"، مشددًا على أن "في رأيي، مدة 6 أشهر لتنفيذ قطوعات الحساب ليست عملًا صحيًا ويجب تعيين القضاة في ديوان المحاسبة وننتهي من موضوع قطع الحساب. كما أتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة لتقديم قانون لإقرار الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: الكل يهمه العسكر وسنصل الى صيغة ترضي الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.