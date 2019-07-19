حبيش: الكل يهمه العسكر وسنصل الى صيغة ترضي الجميع

أكّد النائب ​هادي حبيش​، في تصريح تلفزيوني لدى وصوله الى ​ساحة النجمة​ للتصويت على بنود موازنة العام 2019 في ​مجلس النواب​، أن "​النقاش​ سيحصل في المجلس في موضوع البنود المتعلقة ب​العسكريين المتقاعدين​، فالكل يهمه العسكر وسنصل الى صيغة ترضي الجميع، كما أنه يهمنا كل الموظفين في القطاع".

ولفت حبيش إلى أن "بعض النقاط سيتم النقاش حولها والبعض الآخر أسقط وقد يتم إعادة التصويت عليها"، مشددًا على أن "في رأيي، مدة 6 أشهر لتنفيذ قطوعات الحساب ليست عملًا صحيًا ويجب تعيين ​القضاة​ في ​ديوان المحاسبة​ وننتهي من موضوع قطع الحساب. كما أتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة لتقديم قانون لإقرار ​الموازنة​".