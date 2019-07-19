افادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ أن "المجلس يناقش في هذه الاثناء بنود اعتمادات الوزارات وقد صدق على العديد منها وجمد البند المتعلق باعتمادات البريد الى حين ورود ايضاحات حوله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجلس النواب يناقش في هذه الاثناء بنود اعتمادات الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.