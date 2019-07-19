جورج نادر: يمكننا أن ندخل مجلس النواب بأي لحظة ونعرف جميع الطرقات المؤدية اليه

أوضح العميد المتقاعد ​جورج نادر​، في تصريح تلفزيوني، أن "ما حصل في الأمس لم يكن تصعيدًا ولكن عليهم أن يعرفوا أنه يمكننا أن ندخل الى ​مجلس النواب​ في أي لحظة ونعرف جميع الطرقات المؤدية اليه"، مشيرًا إلى "أننا نعرف أنهم أخذوا القرار بشأن رواتب ​العسكريين المتقاعدين​ ولكن لكل موقف موقف منا يقابله. ف​الضرائب​ غير دستورية ومعركتنا هي معركة مبدأ لا معركة مال".

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