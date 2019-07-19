حنكش: نعارض كل الموازنة وهي ضربت الدستور والقوانين عرض الحائط

شدد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ على "أننا نعارض كل ​الموازنة​ وهي ضربت ​الدستور​ والقوانين عرض الحائط"، معتبرا أنها "موازنة هشة و​النقاش​ فيها ما بيحرز".

وفي تصريح له من ​ساحة النجمة​ قبيل جلسة التضويت على مشروع موازنة 2019، أعلن "أننا ندرس موضوع الطعن وهو أحد الخيارات المطروحة ان كان الطعن بالموازنة او ببدعة قطع الحساب".