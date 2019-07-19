حنكش: نعارض كل الموازنة وهي ضربت الدستور والقوانين عرض الحائط

شدد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش على "أننا نعارض كل الموازنة وهي ضربت الدستور والقوانين عرض الحائط"، معتبرا أنها "موازنة هشة والنقاش فيها ما بيحرز".
وفي تصريح له من ساحة النجمة قبيل جلسة التضويت على مشروع موازنة 2019، أعلن "أننا ندرس موضوع الطعن وهو أحد الخيارات المطروحة ان كان الطعن بالموازنة او ببدعة قطع الحساب".
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