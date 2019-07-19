سعد: لترحل الحكومة لأنها فقدت شرعيتها وأنا ضد الموازنة بالإجمال

أكّد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، في تصريح تلفزيوني لدى وصوله الى ​ساحة النجمة​ للتصويت على بنود موازنة العام 2019 في ​مجلس النواب​، "أننا نلف وندور حول المجلس منذ أكثر من نصف ساعة لأن الطرقات مغلقة و​القوى الأمنية​ تمنع النواب أيضًا من المرور. إذا كانت السلطة خائفة من الناس الى هذا الحد فلتذهب الى بيتها. هي تفرض اقتطاعات من رواتب الناس وتخاف منهم والناس خائفون من الاجراءات، فلماذا قامت بذلك أصلًا؟"

ولفت سعد إلى أنه "في الأمس حصل جريمة كبيرة بحق ​الدستور​ و​الحكومة​ تذرعت بأنها تريد أن تنتظر قرار ​ديوان المحاسبة​ مع العلم أن عملها منفصل عن ​الديوان​ الذي عليه أن يقوم بتقريره ويرسله للحكومة ومجلس النواب وينشره للرأي العام. الحكومة لم تقم بعملها وتطلب من البرلمان مخالفة الدستور وذلك يخسرها من دستوريتها. في الحقيقة الأفضل للحكومة أن ترحل لأنها فقدت جزءًا كبيرًا من شرعيتها. وحين تخالف الدستور تضرب مصداقيتها وشرعيتها وانتهاك الدستور هو قمة الفشل ويستدعي ذلك الرحيل. فليرحلوا. أفضل للشعب اللبناني. إنها حكومة تنتهك الدستور وتفشل بإدارة شؤون البلد ولا أثق بأنها يمكنها أن تحميني".

وشدد على "أنني سأسجل اعتراضي من دون نقاش على بعض البنود لأنه غير مجدي. فأنا ضد ​الموازنة​ بالاجمال".