النشرة: بري تلا كتاب استقالة الموسوي ببداية الجلسة التشريعية والتي اعتبرت نهائية

أفادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ بأن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وفي بداية جلسة مجلس النواب للتصويت على مشروع موازنة العام 2019 تلا كتاب استقالة النائب ​نواف الموسوي​ والتي بحسب النظام الداخلي تتلى في أول جلسة تشريعية حيث اعتبرت نهائية".

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