العسكريون المتقاعدون يحاولون نزع الشريط الشائك عند أحد مداخل مجلس النواب المغلقة

يحاول ​العسكريون المتقاعدون​ ينزع ​الشريط الشائك​ عند أحد مداخل ​مجلس النواب​ المغلقة. وتم اغلاق الطريق من قبل ​الجيش اللبناني​ بطلب من مجلس النواب، والجيش يحاول ​العسكريين المتقاعدين​ منعهم.

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