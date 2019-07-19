آلان عون: التمديد مهلة 6 أشهر لاقرار قطوعات الحساب هي خارطة الطريق الوحيدة الدستورية

أوضح عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس النواب​ لاقرار مشروع موازنة العام 2019 أن "​التمديد​ مهلة 6 أشهر لاقرار قطوعات الحساب هي خارطة الطريق الوحيدة الدستورية وكل ما يقال غير ذلك يأتي من باب المزايدات"، مشيراً إلى "إننا نوجه تحية للعسكريين المتقاعدين ونقول لهم أنه من حقهم أن يتظاهروا وحريصون عليهم وعلى مطالبهم ولكن التعديلات التي قامت بها ​لجنة المال والموازنة​ معقولة جداً وهم يعرفون ذلك تماما".

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