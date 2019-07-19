بري: التخفيض في موازنة الجيش تم بالتفاهم مع المؤسسة العسكرية

اعترض رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في مداخلة له خلال جلسة التصويت على مشروع موازنة 2019 على التخفيض في موازنة ​الجيش​، فرد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قائلا: "هذا الامر تم بالتفاهم مع الجيش و​المؤسسة العسكرية​".

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