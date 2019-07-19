رنده عاصي بري افتتحت مهرجانات صور والجنوب الدولية

افتتحت السيدة رنده عاصي بري مهرجانات صور و​الجنوب​ الدولية من مدينة من صور ليلتها الأولى مع الفنان ملحم زين . واحتضن المدرج الروماني الأثري التاريخي الذي مرت عليه الأمم أمسية رائعة، الذي وبفضل مهرجانات صور والجنوب الدولية يشرع ابوابه للفنون الراقية، بحضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والعسكرية و​البلدية​ والثقافية ورجال خصيصاً أعمال ومغتربين حضروا لمشاهدة المهرجان الى جانب عقيلة رئيس مجلس النوا السيدة رنده عاصي بري ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود داوود​ وعقيلته، الوزيرة السابقة ​ليلى الصلح حمادة​ وقائد القطاع الغربي في قوات الطوارئ ووالدي الفنان ملحم زين وشخصيات أخرى شرفت المهرجان بحضورها.

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