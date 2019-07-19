لفت أمين عام ​الحزب الشيوعي​ ​حنا غريب​ في تصريح له خلال مشاركته في تحركات ​العسكريين المتقاعدين​ في ​ساحة الشهداء​ إلى "أننا كنا قد فتحنا هذه القضية من أول ​السنة​ ونحن مستمرين بدعم تحركات كل القطاعات المظلومة وعلى رأسها قضية المتقاعدين النتقعدين"، مؤكدلً "أننا بحاجة لتغيير والانتقال من دولة مذهبية طائفية وسلطة فاسدة إلى دولة وطنية ديمقراطية علمانية لا طائفية ولا مذهبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنا غريب: مستمرون بدعم تحركات كل القطاعات المظلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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