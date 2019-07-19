الطبش: ملف السجون موضوع شائك جداً ويتطلب الكثير من العمل

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش إلى ان "ملف السجون موضوع شائك جداً ويتطلب الكثير من العمل ويُعتبر كارثة اجتماعية"، لافتة الى ان "هناك فئة كبيرة من الأجانب موجودة في السجون وتسبب أعباء ويجب ترحيلهم الى بلادهم".
وفي حديث اذاعي رأت الطبش أن "لا أحد يعمل من دون موازنة وسنجدد مطالبتنا لتأمين الموازنة المطلوبة للبدء بتنفيذ العمل على المشروع الذي قدمناه عن السجون"، مضيفة:"نحن مع العفو العام ضمن الشروط المقبولة وهناك معايير معينة لمن سيطاله العفو عام".
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