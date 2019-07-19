خطف فتاة في بعلبك وعائلتها طالبت السلطات المختصة بالتدخل

افادت معلومات صحافية عن "تعرض فتاة للخطف من قبل مجهولين يستقلون ​سيارة​ رباعية الدفع من أمام مركز عملها عند المدخل الجنوبي لمدينة ​بعلبك​ في محلة دورس".

ونفذت عائلة الفتاة اعتصاما في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، مؤكدة انها تسلم أمرها للسلطات المختصة للوقوف أمام مسؤولياتها.