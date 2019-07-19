افادت معلومات صحافية عن "تعرض فتاة للخطف من قبل مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من أمام مركز عملها عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك في محلة دورس".
ونفذت عائلة الفتاة اعتصاما في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، مؤكدة انها تسلم أمرها للسلطات المختصة للوقوف أمام مسؤولياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خطف فتاة في بعلبك وعائلتها طالبت السلطات المختصة بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.