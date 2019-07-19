أوضحت لجنة وقف جامع إسلام جبيل "أنه بعد اللغط الذي حصل في الأيام الماضية بخصوص موضوع المئذنة على مصلى البحارة الموجود على ​ميناء جبيل​، والذي لا يبعد سوى بعض الأمتار عن الجامع الرئيسي، فإن اللجنة توضح أنه وبعد مراجعة رئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​ في هذا الخصوص، طلب من مثيري هذا الموضوع تحضير ملف ليصار الى البت به حسب الأصول"، مستنكرة "الحملات التحريضية على بلدية جبيل ورئيسها"، مشيرة الى أن "​الطائفة السنية​ ممثلة في المجلس البلدي الحالي الذي يرئسه زعرور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة وقف جامع اسلام جبيل: نستنكر الحملات التحريضية على البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.