كنعان: تخفيض كبير حصل بموازنات المؤسسات التي لا تعمل بالشكل المطلوب

أوضح رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في مداخل له خلال ​الجلسة التشريعية​ للتصويت على مشروع موازنة العام 2019 أن "مقارنة الاعتمادات الواردة من ​الحكومة​ بما خرج من لجنة المال يظهر ان تخفيضاً كبيراً حصل في موازنات المجالس والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل بالشكل المطلوب"، مطالبا بـ "تلبية حاجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تبلغ ٣٥ مليار ليرة من خلال نقل اعتمادات وهو ما اوصينا به في لجنة المال".

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