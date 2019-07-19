بسبب الشكاوى.. رئيس مدينة شبرا يشن حملة على المواقف

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
تفقد اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، يرافقه العقيد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمدينة، بعد تلقى العديد من الشكاوى بقيام السائقين برفع تعريفة الركوب.
وتابع رئيس المدينة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضع لوحات استرشادية موضح بها التعريفة الجديدة للركوب بكل موقف، وذلك بحضور كلًا من ملاحظ عام مواقف القليوبية، ومباحث مرور شبرا الخيمة، ومدير المتابعة الميدانية بالمدينة.
وجرى كتابة تعريفة الركوب الجديدة على زجاج عدد من السيارات الغير موضح عليها تعريفة الركوب، والمحددة لكل خط لحين لصق الاستيكارات المدون عليها التعريفة الجديدة، منعًا لقيام السائقين باستغلال الركاب.
وخلال جولته بموقف مسطرد لاحظ رئيس المدينة، تواجد ٣ سيارات أجرة مخالفة، "بدون لوحات - رخص منتهية"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بواسطة وكيل إدارة المرور.
كما تحدث رئيس المدينة مع السائقين، وجرى التنبيه عليهم بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة المقررة، وعدم الحياد عنها، تجنبا للمخالفة التي تعرضهم للمساءلة القانونية، كما تحدث مع الركاب وحثهم على عدم السماح لبعض السائقين باستغلالهم برفع الأجرة وعند حدوث ذلك يتم الإبلاغ فورًا لإدارة الموقف ومندوب مباحث المرور بالموقف٠
فيما جرى التأكيد على وكيل إدارة المرور، ومسئول المواقف بالمتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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