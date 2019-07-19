"كانوا سكرانين".. ملابسات طعن سعودي لصديقه بمنطقة الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات شروع سعودي في قتل صديقه بمنطقة الدقي.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن الصديقين يقيمان بشقة مستأجرة بشارع محي الدين أبو العز، وأنهما كانا في حالة سُكر، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، واستل أحدهما سكينا من المطبخ واعتدى على الثاني.

مع ارتفاع صوت شجار الصديقين، أسرع حارس العقار للوقوف على حقيقة ما يدور بشقة السكان الجدد، ولدى اكتشافه إصابة أحدهما بطعنة في الرقبة، أبلغ شرطة النجدة على الفور.

وتلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي إخطار من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب يحمل جنسية دولة خليجية بنطاق المركز.

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وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة؛ للوقوف على الملابسات كاملة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين شخصين يحملان الجنسية السعودية لدى تواجدهما بشقة مستأجرة بمنطقة الدقي، تطورت إلى مشاجرة، طعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض في منطقة الرقبة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد حسام العباسي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.