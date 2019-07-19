ضبط 7 قضايا بث فضائي وملكية فكرية بدون ترخيص خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات". تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



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