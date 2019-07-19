مستشفي أورام الأقصر تجري أول عملية "تردد حراري" لمريض سرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، إجراء أول عملية من نوعها لمريض سرطان بالصعيد، وهي عبارة عن "عملية تردد حراري" أجريت لمصاب بورم سرطاني بالكبد، وكللت بالنجاح، ومن المقرر خروج الحالة من المستشفي صباح الغد.

وقال الدكتور عبد الحي السيد استشاري الأشعة التداخلية، إنه تم إجراء أول عملية "تردد حراري" من نوعها بالمستشفي لمريض بسرطان الكبد دون أي تدخل جراحي.

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وأضاف أن العملية تجري بطريقة مختلفة ولا تستدعي التدخل الجراحي، موضحاً أنه يجري عمل فتحة بالجلد، تدخل منها إبرة موصلة بجهاز للوصول للورم وحرقه تماماً للحفاظ على الأنسجة حوله، ويتم إجراؤها في حالات معينة مثل أورام الكبد والرئة وخلافه، ولاتصلح هذه النوعية من العمليات لكل المرضى.

وأضاف الدكتور عبد الحي السيد، أن العملية تم إجراؤها تحت إشراف الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، والدكتور محمد عصمت المدير الطبي للمستشفى، وذلك عقب تقرير الفريق الطبي المتكامل بأن هذا النوع من العمليات هو الحل.

وأوضح استشاري الأشعة التداخلية بالمستشفي، أنه جرى تحضير المريض وتخديره وإجراء العملية له بنجاح كبير، وسيتواجد داخل المستشفي مبيت ليلة واحدة ويخرج في اليوم الثاني، مشدداً علي أن مثل تلك العمليات في مستشفي سرطان الأقصر توفير التكاليف والأدوية والأطباء علي المستشفي، كما إنها تقلل من فترة بقاء المريض في المستشفي، وتساهم في عودته لممارسة حياته الطبيعية بصورة أسرع.