مصرع عامل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

لقي شخٌص، مصرعه، وأصيب آخر بكدمات وكسور، اليوم الجمعة، إثر سقوطهما أسفل عجلات قطار بالقُرب من مزلقان محطة قطارات "فاقوس" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمي بالزقازيق، بوصول كلًا من: "السيد. ع" 62 سنة، عامل، جثة هامدة، و"عبدالرحمن. م" 40 سنة، مُقيمان بقرية "السماكين" فاقوس، مصاب بكدمات وكسور بالغة بأنحاء مختلفة بالجسد؛ إثر سقوطهما أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان محطة فاقوس، وذلك خلال عبورهما من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1899 إداري فاقوس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.