واشنطن تقول إنها اسقطت طائرة ايرانية مسيرة وطهران ترد : اسقطتم طائرة امريكية بالخطأ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز.

وقال إن السفينة الحربية يو أس اس بوكسر "اتخذت إجراء دفاعيا" بعد اقتراب الطائرة إلى مسافة تصل إلى 914 مترا من السفينة.

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من جهته نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 أن تكون إيران فقد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية عن طريق الخطأ