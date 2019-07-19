سفير القاهرة بالجزائر: زيارة الرئيس بن صالح لمصر دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين

أشاد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر بالزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح لمصر، مؤكدا أنها تمثل دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الجمعة إن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الاقتصاد والأمن ، وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة

البلدين.وأشار إلى قوة العلاقة بين مصر والجزائر، وقال "الدليل على ذلك أن الزيارة الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 كانت للجزائر، وكذلك أول زيارة خارجية للرئيس عبد القادر بن صالح كانت لمصر".وقال "هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ونعمل معا دائما في المحافل الدولية ".وأشار السفير مشرفة إلى أن السفارة المصرية بالجزائر، منذ بداية كأس الأمم الأفريقية ، وهي تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية الطلبات المتزايدة على التأشيرات للجمهور الجزائري، وقدمت تسهيلات متعددة للجماهير من أجل السفر إلى مصر وتشجيع ودعم المنتخب الجزائري في البطولة.وقال "نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق في المباراة النهائية اليوم أمام السنغال، وكلي ثقة أن الجماهير المصرية ستساند المنتخب الجزائري الذي يقدم أداء متميزا منذ بداية البطولة".