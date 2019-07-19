تونس تؤكد تمسكها بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي تمسك تونس بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والعمل بمبدأ احترام الحريات الدينية الذي تم تكريسه في دستور سنة 2014، والذي نص في فصله السادس على أن الدولة راعية للدين..كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في أعمال الندوة السنوية الوزارية

الثانية حول تعزيز الحريات الدينية، التى تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية، والتى أشرف على افتتاحها نائب الرئيس الامريكي، مايك بنس، ووزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، بحضور عدد المنظمات الاقليمية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني.

وألقى وزير الشؤون الخارجية التونسي، بهذه المناسبة كلمة استعرض من خلالها ما تبذله تونس من جهود

لضمان حريّة المعتقد وحقّ ممارسة الشّعائر الدينية، مؤكدا أن احترام الحرية الدينية شرط أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم.

وأشار إلى أن تونس لديها تقاليد راسخة في التسامح واحترام الحريات الدينية والتعايش السلمي بين الأديان وهي تعمل على حماية دور العبادة ورعاية الأقليات الدينية وضمان حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لافتا إلى نجاح تونس كل عام في تأمين آلاف الزوار من ذوي الديانة اليهودية لمعبد الغريبة بمدينة جربة كمظهر من مظاهر التعايش السلمي الذي يميز البلاد منذ القدم.