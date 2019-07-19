زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب شمال شرقي الهند

ضرب زلزال بلغت شدته 6ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، شمال شرقي الهند، دون ورود أنباء فورية عنوقوع خسائر مادية أو بشرية.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن مركز الزلزال وقع في منطقة "شرق كامنج" بولاية "أروناتشال براديش"، مشيرة إلى أن السكان في ولاية "آسام" وبعض الولايات الأخرى الواقعة شمال شرقي الهند شعروا بالزلزال.
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