يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة إلى البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 24 حتى 28 يوليو الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في تصريح اليوم إن زيارة الوزير وانغإلى البرازيل تأتي بناء على دعوة من وزير خارجية البرازيل "إرنستو أروجو"، وسيحضر خلالها اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس الذي تستضيفه البرازيل.
وأضاف أن الوزير وانغ سيشاركخلال زيارته البرازيل، التي تستمر خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو، في الحوار الاستراتيجي الشامل الثالث على مستوى وزيري خارجية الدولتين.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الصيني سيقوم بزيارة تشيلي خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو الجاري بناء على دعوة من نظيره التشيلي "تيودورو ريبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. وزير خارجية الصين في زيارة إلى البرازيل وتشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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