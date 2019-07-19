الأربعاء المقبل.. وزير خارجية الصين في زيارة إلى البرازيل وتشيلي

يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة إلى البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 24 حتى 28 يوليو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في تصريح اليوم إن زيارة الوزير وانغ

إلى البرازيل تأتي بناء على دعوة من وزير خارجية البرازيل "إرنستو أروجو"، وسيحضر خلالها اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس الذي تستضيفه البرازيل.

وأضاف أن الوزير وانغ سيشارك

خلال زيارته البرازيل، التي تستمر خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو، في الحوار الاستراتيجي الشامل الثالث على مستوى وزيري خارجية الدولتين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الصيني سيقوم بزيارة تشيلي خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو الجاري بناء على دعوة من نظيره التشيلي "تيودورو ريبيرا.