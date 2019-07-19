سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جرايس1"

أعلنت السلطات في جبل طارق، اليوم الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيراني ة "جريس1" حتى 15 أغسطس المقبل. ة "جريس1" حتى 15 أغسطس المقبل. ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "جريس1"، جاء على خلفية مزاعم بأنها تحمل كميات من النفط الإيراني إلى سوريا.

يشار إلى أن حكومة جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار- أعربت عن اعتقادها بأن السفينة "جريس 1" كانت متجهة إلى مصفاة "بانياس" في سوريا، وهي منشأة مملوكة للحكومة السورية، وتخضع لنظام العقوبات المفروضة على دمشق من الاتحاد الأوروبي. "جريس1"، جاء على خلفية مزاعم بأنها تحمل كميات من النفط الإيراني إلى سوريا.يشار إلى أن حكومة جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار- أعربت عن اعتقادها بأن السفينة "جريس 1" كانت متجهة إلى مصفاة "بانياس" في سوريا، وهي منشأة مملوكة للحكومة السورية، وتخضع لنظام العقوبات المفروضة على دمشق من الاتحاد الأوروبي.

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