كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تعرض تبادل محتجزين رفيعي المستوى مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، تبادل محتجزين رفيعي المستوى مع روسيا، في الوقت الذي يسعى فيه الزعيم الذي تولى مهام منصبه حديثاً إلى تخفيف حدة العداء بين الجارتين السوفيتين السابقتين.

واقترح زيلينسكي تبادل الصحافي كيريل فيشينسكي، الرئيس السابق لمكتب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية في كييف، والذي اعتقل العام الماضي في أوكرانيا بتهمة الخيانة، مقابل مخرج الأفلام المنحدر من شبه جزيرة القرم أوليج سينتسوف، والمسجون في روسيا بتهمة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن زيلنسكي قوله: "مستعدون لتبادل فيشينسكي مقابل سينتسوف، إننا سنحب استعادة جميع معتقلينا من السياسيين وأفراد الخدمة".

ووضع زيلنسكي، الذي تم تنصيبه قبل شهرين، على قمة أولوياته إنهاء النزاع بين الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية المدعومة من روسيا شرقي البلاد، بالقرب من الحدود الروسية.

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وقالت الرئاسة الروسية، الكرملين، أمس الخميس، إن تبادل جميع المعتقلين سيكون أمراً مثالياً. وتسعى أوكرانيا إلى تبادل حوالي 150 معتقلاً.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، القول: "الصيغة المثالية هي الجميع مقابل الجميع".

وأضاف بيسكوف إن زيلنيسكي ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل هذه الصيغة عبر الهاتف.

وتحدث بوتين في السابق نيابة عن الإنفصاليين الأوكرانيين، خلال محادثات السلام الدولية. ونفت روسيا مجدداً الإدعاءات الأوكرانية بأنها متورطة بشكل مباشر في الصراع بشرق البلاد.