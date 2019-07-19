كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إيطالية: قطر دولة "مارقة" وتدعم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت صحيفة إيطالية، أي اتفاقيات عسكرية مع قطر باعتبارها دولة مارقة وداعمة للإرهاب، مشيرة إلى ضبط صاروخ بأيدي مجموعة متطرفة، مصدره الدوحة.

وتساءلت صحيفة «لا نيوفا بيسيلا كوتيديانا» الإيطالية أمس، عن دوافع وجود صاروخ قطري في مخزن سلاح سري تابع لجماعة فاشية، وقالت إن الصاروخ مستخدم بشكل منتظم لدى القوات المسلحة القطرية.

وذكرت «بالإضافة إلى تمويل المساجد والجمعيات والأئمة ومقاتلي جماعة الإخوان في جميع أنحاء البلاد، يدعم حكام قطر جماعات التخريب اليمينية المتطرفة»، متسائلة عن الغرض قبل أن تجيب «ربما لإبقاء إيطاليا تحت السيطرة، وتسخين ميزان الحرارة للتطرف الديني أو اليميني». وأضافت أنه «سيكون من المثير للاهتمام معرفة الإجابات التي يجب على سفير الدوحة تقديمها، إذا قرر المدعي العام استجوابه كشخص يحتمل أن يكون على علم بالوقائع.

استبعاد نفسها

أضافت الصحيفة أن هناك شعوراً بأن الدوحة ستواصل استبعاد نفسها عن المسؤولية ولدى حكام قطر ما يساعدهم على ذلك، حيث العلاقات الاقتصادية في الواقع تسير بأقصى سرعة، وبينما تم الكشف عن الصاروخ، تم الإعلان عن إبرام عقد ضخم لبيع السفن والصواريخ الإيطالية للدوحة، بمبلغ مليار يورو في مقابل الرضا عن انتشار أصولية الإخوان ودعم التطرف من الأنواع الأخرى في إيطاليا.

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وتابعت الصحيفة «بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية المزيفة، تشكل المخاوف العسكرية مصدر قلق. في الآونة الأخيرة، أكملت أربع نساء من قطر دورة تدريبية في إيطاليا، منتقدة صرف الانتباه عن مساهمة إيطاليا المهمة في تعزيز القدرات الهجومية للقوات المسلّحة لدولة مارقة، والتي تقاطعها الدول المجاورة بسبب تورطها في دعم الإرهاب والتخريب الأصولي لجماعة الإخوان، وكذلك لعلاقاتها مع تركيا والنظام الإيراني».

أمريكا أيضاً

وأردفت الصحيفة أنه يمكن تطبيق الملاحظة نفسها على الولايات المتحدة، التي وقعت مؤخراً اتفاقية لإمدادات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات مع الدوحة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب اتهم قطر مراراً بتمويل الإرهاب. وأضافت الصحيفة أن هذه المفارقات أصبحت «ممكنة بفضل سحر دولارات الغاز في الدوحة، والتي نجحت في جعل الأعمال الوحشية لسياسة نظام الدوحة تختفي باسم العلاقات الاقتصادية».

وختمت الصحيفة بالقول «يكفي تجاهل التهديد، يجب عدم تعزيز العلاقات مع قطر، بل يجب قطعها».

صاروخ جو جو

أعلنت الشرطة الإيطالية في وقت سابق عن ضبط صاروخ جو-جو ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ خلال مداهمة متعلقة بتحقيق في جماعات متطرفة. وألقت القبض على 3 أشخاص من بينهم شخص كان ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب «فورزا نوفا» الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة، بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر. وأعلنت الشرطة: «خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري».